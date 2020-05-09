Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı

TFF'nin yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe koronavirüs testi yapılan TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'ne kötü haber geldi. Yapılan ilk test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi koronavirüse rastlandı.