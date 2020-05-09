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Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı

09.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:46

TFF'nin yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe koronavirüs testi yapılan TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'ne kötü haber geldi. Yapılan ilk test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi koronavirüse rastlandı.

TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe, 4'ü futbolculardan olmak üzere toplam 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe, toplamda 9 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Test sonucu pozitif çıkan isimlerin 2'sinin teknik heyetten, 4'ünün futbolculardan, 3'ünün ise çalışanlardan olduğu belirtildi.

Sancaktepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur.

Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır."

Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
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