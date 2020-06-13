Bakan Albayrak'tan Milli Üretim paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından sanayiciye daha çok destek verileceğini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın mesajında, ''Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz''. ifadelerini kullandı.