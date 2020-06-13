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Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından milli üretim ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz" dedi.

13.06.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:55

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından sanayiciye daha çok destek verileceğini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın mesajında, ''Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz''. ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan 'Milli Üretim' paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Bakan Albayrak'tan 'Milli Üretim' paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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