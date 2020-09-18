Kavgayı ayırmak isteyen talihsiz adam, pompalı ile vurularak öldürüldü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde mahallede çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Kemal Kalaycı (60), 18 yaşlarındaki A.K. tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Kalaycı tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Söğütpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle belinden vurulan Kemal Kalaycı (60) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Kalaycı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kemal Kalaycı'nın kavgayı ayırmak isterken 18 yaşlarındaki A.K. tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu vurulduğu iddia edildi. Jandarma ekipleri kaçan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.