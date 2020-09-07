Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
SAMSUN'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Hamdi Tural (56) hayatını kaybetti.
07.09.2020 20:22 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:29
SAMSUN'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Hamdi Tural (56) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tepebölmesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi Tural yönetimindeki traktör sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Hamdi Tural olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tural'ın cenazesi Hüseyin Dede Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi.
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