Denizli ve Samsun'da 65 yaş üstüne toplu taşımada saat kısıtlaması

Denizli ve Samsun valilikleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanımına saat sınırlaması getirildiğini açıkladı. Denizli'de 65 yaş üstünün 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Samsun'da ise 65 yaş üstü vatandaşlar sadece 10.00-15.00 saatleri arasında toplu taşımayı kullanabilecek.

DENİZLİ

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Alınan karar neticesinde, koltuk kapasitesi kadar oturan yolcu ve ayakta yolcu taşıma kapasitesinin üçte biri oranında ayakta yolcu alınmasına, belirtilen kapasitelerin dolması durumunda daha fazla yolcu alınmamasına, ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha ve tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına, ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine karar verildi" açıklaması yapıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YENİ SAATLER BELİRLENDİ

19.08.2020 tarihli 53 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararlarında yer alan "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk göz önüne alınarak saat 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanması" kararının "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai giriş ve çıkışları göz önünde bulundurularak 10.00-16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilmelerine, bunun dışında kalan saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına" şeklinde düzenlenmesine, oy birliğiyle karar verildi.

SAMSUN

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanıma saat kısıtlaması getirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "65 yaş üstü vatandaşlarımız için kurulumuzun 10 Haziran 2020 tarih ve 68 sayılı sayılı toplantısında her gün sabah 10.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmeleri kararına '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10.00-15.00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanmasına' ibaresinin eklenmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki ( banka, noter, kargo vb.) iş ve işlemlerinde öncelik tanınmasına karar verilmiştir" denildi.

Alınan kararlara uyulmaması durumunda işlem başlatılacağı belirtildi.