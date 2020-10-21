Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2020 - 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi, sezonu E, F, G ve H gruplarındaki mücadelelerle açtı. 20 Ekim Salı günü başlayan karşılaşmalar arasında MEdipol Başakşehir ile Leipzig kıyasıya yarıştı. Ancak karşılaşma 2-0 Başakşehir mağlubiyetiyle sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

21 Ekim 2020 Çarşamba

19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya) (beIN SPORTS HD2)

19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (beIN SPORTS HD1)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya) (beIN SPORTS HD1)

22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) (beIN SPORTS HD2)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa) (beIN MAX2)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz) (beIN SPORTS HD3)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS HD2)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya) (beIN MAX1)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup 1. maçları: 20-21 Ekim

Grup 2. maçları: 27-28 Ekim

Grup 3. maçları: 3-4 Kasım

Grup 4. maçları: 24-25 Kasım

Grup 5. maçları: 1-2 Aralık

Grup 6. maçları: 8-9 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 16-17 Şubat 2021 ve 23-24 Şubat 2021

Son 16 turu rövanş maçları: 9-10 Mart 2021 ve 16-17 Mart 2021

Çeyrek final ilk maçları: 6-7 Nisan 2021

Çeyrek final rövanş maçları: 13-14 Nisan 2021

Yarı final ilk maçları: 27-28 Nisan 2021

Yarı final rövanş maçları: 4-5 Mayıs 2021

Final maçı: 29 Mayıs 2021

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

Grup A: Bayern

Atletico

Loko Moskova

RB Salzburg

Grup B: Real Madrid

Shakhtar D.

Inter

Gladbach

Grup C: FC Porto

Manchester City

Marsilya

Olimpiakos

Grup D: Liverpool

Ajax

Atalanta

FC Midtjylland

Grup E: Krasnodar

Rennes

Sevilla

Chelsea

Grup F: Lazio

FC Brügge

Zenit

Dortmund

Grup G: Barca

Juventus

Dynamo Kyiv

Ferencvárosi

Grup H: RB Leipzig

Manchester United

Paris Saint-Germain

İstanbul Başakşehir