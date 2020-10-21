Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2020 - 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi maçları şifreli mi? 2020 - 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları 20 Ekim'de başladı. Türkiye'yi temsil eden Başakşehir'in de yer aldıüı karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şamopiyonlar Ligi fikstürü haberimizde.
Şampiyonlar Ligi, sezonu E, F, G ve H gruplarındaki mücadelelerle açtı. 20 Ekim Salı günü başlayan karşılaşmalar arasında MEdipol Başakşehir ile Leipzig kıyasıya yarıştı. Ancak karşılaşma 2-0 Başakşehir mağlubiyetiyle sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu...
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
21 Ekim 2020 Çarşamba
19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya) (beIN SPORTS HD2)
19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (beIN SPORTS HD1)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya) (beIN SPORTS HD1)
22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) (beIN SPORTS HD2)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa) (beIN MAX2)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz) (beIN SPORTS HD3)
22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS HD2)
22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya) (beIN MAX1)
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Grup 1. maçları: 20-21 Ekim
Grup 2. maçları: 27-28 Ekim
Grup 3. maçları: 3-4 Kasım
Grup 4. maçları: 24-25 Kasım
Grup 5. maçları: 1-2 Aralık
Grup 6. maçları: 8-9 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 16-17 Şubat 2021 ve 23-24 Şubat 2021
Son 16 turu rövanş maçları: 9-10 Mart 2021 ve 16-17 Mart 2021
Çeyrek final ilk maçları: 6-7 Nisan 2021
Çeyrek final rövanş maçları: 13-14 Nisan 2021
Yarı final ilk maçları: 27-28 Nisan 2021
Yarı final rövanş maçları: 4-5 Mayıs 2021
Final maçı: 29 Mayıs 2021
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI
Grup A: Bayern
Atletico
Loko Moskova
RB Salzburg
Grup B: Real Madrid
Shakhtar D.
Inter
Gladbach
Grup C: FC Porto
Manchester City
Marsilya
Olimpiakos
Grup D: Liverpool
Ajax
Atalanta
FC Midtjylland
Grup E: Krasnodar
Rennes
Sevilla
Chelsea
Grup F: Lazio
FC Brügge
Zenit
Dortmund
Grup G: Barca
Juventus
Dynamo Kyiv
Ferencvárosi
Grup H: RB Leipzig
Manchester United
Paris Saint-Germain
İstanbul Başakşehir