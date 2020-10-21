Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2020 - 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi maçları şifreli mi? 2020 - 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları 20 Ekim'de başladı. Türkiye'yi temsil eden Başakşehir'in de yer aldıüı karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şamopiyonlar Ligi fikstürü haberimizde.