Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı

Koronavirüs nedeniyle stadyumların boş olduğu ve spor müsabakalarının oynanmadığı dönemde ABD'de dikkat çekici bir olay yaşandı.

ABD'nin Florida eyaletindeki St. Petersburg şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Daniel Albert Neja adındaki evsiz kişi, 2 hafta boyunca şehrin futbol takımlarından Tampa Bay Rowdies'in AI Lang Stadyumu'nda kaldı ve fark edilmedi.

Kaldığı süre boyunca stadyumdaki lüks bir locada hayatını sürdüren Neja, 7 bin 200 koltuklu stadyumda günler sonra temizlik görevlileri tarafından fark edildi ve yakalandı. Neja'yı görevlilerin bulduğu battaniye, tıraş köpüğü ve kişisel bakım ürünleri ele verdi.

KULÜP MAĞAZASINA VE YEMEK BÖLÜMÜNE GİRDİ

Stadyuma nasıl girdiği hakkında net bir bilgi bulunmadığı öne sürülen Neja'nın kulüp mağazasından 1043 dolar, yiyecek ve içecek bölümünden ise 250 dolar olmak üzere toplam 1293 dolarlık, yaklaşık 9 bin 500 TL, ürün çaldığı bilgisi bölge polisinden gelen raporda yer aldı. Tampa Bay Times'daki haberde St. Petersburg Polis Sözcüsü Yolanda Fernandez'in "Koranavirüs nedeniyle kimsenin giremediği stadyumda açıkça bir kişi yaşıyordu. Mağazaya ve yemek bölümüne girdi" dediği öğrenildi.

KEFALETİ 5 BİN DOLAR

Hırsızlık ve polise karşı direnme suçundan tutuklanıp Pinellas County Hapishanesi'ne gönderilen Neja'nın kefaletinin 5 bin dolar olduğu belirtildi.