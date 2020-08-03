Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana 6 ayı aşkın bir süre geçti. Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı 700 bine yaklaşırken bilim dünyası virüsün kaynağını ve ilk vaka araştırmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsün geçen yılın Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan'daki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı düşünülüyor.

DÜNYA'DAKİ VAKALARIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI İTALYA KAYNAKLI

Ancak, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan yeni bir çalışmada virüsün kaynağı net olarak belirtilmese de dünyaya yayılmasında en büyük pay İtalya'ya sahip. Araştırmaya göre dünyada ülkelerin dört birinden fazlasına virüs İtalya'dan dönenler aracılığıyla giriş yaptı.

ÇİN VE İRAN TAKİP EDİYOR

The Lancet adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, araştırmacılar99 ülkede görülen ilk Kovid-19 vakalarını incelendi. Buna göre, ülkelerin yüzde 27'sindeki ilk vakalar İtalya'dan dönen vatandaşları nedeniyle görüldü. İtalya'yı yüzde 22 ile Çin, yüzde 11 ile İran izledi.

Araştırmada, Çin anakarası dışında yer alan 99 ülkenin Kovid-19 vakası bildirdiği ve 75 ülkedeki vakaların hepsinde uluslaraRAsı seyahat geçmişi olduğu bildirildi.

BİRKAÇ ÜLKE TÜM DÜNYAYA YAYDI

CDC'den Dr. Fatimah Dawood, "Bulgularımız, sadece birkaç ülkeden seyahatle Sars-Cov-2'nin ülkelere tüm ülkelere yayıldığını gösteriyor. Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart'ta ilan etmeden önce de pandemi karakteri taşıyordu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İtalya'de Kovid-19 vakalarının sayısı 250 bine yaklaşırken ölü sayısı 35 bini geçti.