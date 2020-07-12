Tatilciler plajlara akın etti! Sosyal mesafe ve maske kuralı yine unutuldu

Muğla'nın Ula ilçesinde günübirlikçiler plaja akın etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlarda yapılan düzenlemeyi bir kenara bırakan vatandaşlar ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uydu.

Günübirlik tatilcilerin adeta akın ettiği Akyaka'ya İzmir, Aydın, Denizli gibi yakın illerden araçları ile gelen tatilciler, güneş ve denizin keyfini çıkarırken, Korona virüsü unuttular. Akyaka Mahallesinin girişinde başlayan araç yoğunluğu, zaman zaman trafiğin aksamasına ve durmasına neden oldu.

"KİM KİME DUM DUMA"

Plajdaki kalabalığı değerlendiren vatandaşlar, "Kim kime dum duma, Bu virüs dışarıda değil de denizin içinde bulaşmıyor mu? Bakın herkes birbiri ile yan yana. Bunu söyleyeme gerek yok ki. Biz bile şu an yan yanayız. En güzeli eğer burasının 350 kişilik şezlongu varsa kapıya görevli dikecek. 350 kişi girdikten sonra pandemiden dolayı kapıdaki görevli 350 kişiden sonrasını almayacak" dedi.

"VİRÜS VAR DENİLİYOR AMA HEPİMİZ DİP DİBE OTURUYORUZ"

Anormal bir yoğunluk olduğunu belirten bir başka vatandaş ise, "Hiçbir güvenlik önlemi yok, herkes iç içe. Sosyal mesafe kuralına da uyan yok" derken, bir başka vatandaş da, "Kalabalık normal değil. Bu şekilde olmamalı. Virüs var deniliyor ama hepimiz dip dibe oturuyoruz. Belediyeler tarafından tedbirler alınmalı. Bu şekilde olmamalı. Maske de yok. Hatta insanlar o kadar fena olmuş ki, yediklerini içtiklerini oturdukları yerlere bırakıyorlar" dedi.