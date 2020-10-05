Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer'in çok eşliliği savunan ve medeni kanunun kaldırılmasını isteyen açıklamaları sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer, bugün sözleşmesi feshedilerek görevinden alındı.

"BAŞIM ÜSTÜNE"

Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Edizer'in, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek "Aldım, kabul ettim Sayın Bakanım. Başım üstüne" yazması şaşkınlık yarattı.

"KEM SÖZ SAHİBİNİNDİR"

Edizer, söz konusu paylaşımlarına tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına yönelik ise "Destek veren ve dua eden kardeşlerime teşekkür ederim. Ortada bir sıkıntı da yok zaten. Klasik CeHaPe hazımsızlığı ve edepten ve hayadan mahrum bir topluluğun sosyal medya üzerinden kendilerine yakışır bayağı yorum ve hakaretler. O kadar. Kem söz sahibinindir..." paylaşımını yaptı.