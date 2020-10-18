Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar

İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'nın koronavirüs öncesi günlerini aratmağı kalabalık görüntüsüne Sağlık Bakanı Koca, tepki gösterdi.

"BU KALABALIĞA GİREN HASTA ÇIKAR"



Oluşan kalabalık görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Koca, "Bu kalabalığa giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." dedi.

İSTİKLAL CADDESİ DOLDU TAŞTI

Koronavirüs vaka sayısının yüzde 50 arttığı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim ve İstiklal Caddesi doldu taştı. Cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kalmadı, objektiflere çok sayıda maskesiz vatandaş da takıldı. Meydan ve cadde yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.