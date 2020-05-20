Bakan Koca'dan salgın için kelebek etkisi uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden koronavirüs riskinin devam ettiğine dair vatandaşlara uyarıda bulundu.

"KELEBEK ETKİSİ DENİR"

Koca, "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.