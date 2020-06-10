Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. İstanbul ve İzmir'de vaka sayısının düşmeye başladığına dikkati çeken Koca, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kısmi bir artış yaşandığını kaydetti.

65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla vaka ve vefat sayılarının yüzde 50 azaldığını söyleyen Koca, "1 Nisan sonrası 65 yaş üstü büyüklerimize kısıtlama uygulandı. 1 Nisan öncesi toplam vakanın içindeki 65 yaş üstü oranı yüzde 15,7 idi. Kısıtlama sonrası ise 65 yaş üstü bu oran yüzde 7,5'a düştü. Yani yarı yarıya azalmış oldu. Eğer aynı şekilde 15.7 şeklinde devam ediyor olsa idi o durumda bu sayı iki katına kadar hayatını kaybeden vatandaşımızın olmasıyla sonuçlanabilirdi. Sayı 8-9 bin belki 10 binlere yakındı.

DSÖ'YE 65 YAŞ ELEŞTİRİSİ

65 yaş üstü kısıtlamadan son derece büyük fayda gördüğümüzü özellikle söylemek istiyorum. 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara özel önem vermiş olmamızdan Türkiye'nin elde ettiği başarıyı DSÖ yeni yeni fark ediyor." eleştirisinde bulundu.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Bakan Koca, sözlerine sağlık çalışanları ve önlemlere dikkat eden vatandaşlara teşekkür ederek başladı. "Teşekkürüm mutlak bir zaferin teşekkürü değil. Birbirimize güç veren bir teşekkür" diyen Koca, şöyle devam etti:

"Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin bittiği anlamına gelmiyor. Normalleşmenin şartı, virüsün kökü kazınana kadar hayatımıza maske, mesafe ve hijyen kuralına göre düzenlemek. 65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10.00 ile akşam 20.00 arasında sokağa çıkabilecek. Kısıtın kalkması dezavantajın ortadan kalkması anlamında değil. 65 yaş üstü büyüklerimiz Covid-19'a karşı zayıftır. 65 yaş üstü kısıtlaması bulaş oranını yüzde 50 oranında düşürdü.

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararla 18 yaş altı kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Bu grup bulaştırıcılık potansiyeli olan gruptur. Kısıtlar yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bunu hakedilmiş bir teşekkür olarak görürler. Şimdi size serbestlik gelmiş olması riskin geçmiş olduğu anlamına gelmiyor.

MASKE VE MESAFE UYARISI

Bugün sahip olduğumuz tecrübeye kısıt döneminde sahip değildik. Şimdi hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı iyi biliyoruz. Mücadeleyi evlerimizden çıkıp ekonomik, sosyal hayata dönerek vermeye başladık. Aktif mücadelede tedbirlerimiz maske ve mesafedir. İki tedbir birlikte tam tedbirdir. Üçüncü husus el temizliğine normalden fazla dikkat etmek gerekmektedir. Kısıtlamanın kalkmasının güvencesi önlemlere uyacağınız inancıdır. Kontrollü sosyal hayat tarzından taviz vermeyin.

"RİSK DEVAM EDİYOR"

Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür.

Önümüzdeki hafta 6 ayı geride kalan salgının dünya genelindeki seyrini anlatıp genel bir değerlendirme yapacağım. Bugünkü vaka tablosunda düne göre düşüş var. Yeni vaka 922, hayatını kaybedenlerin sayısı 17.

"İSTANBUL VE İZMİR'DE DÜŞTÜ, DOĞUDA KISMİ ARTIŞ VAR"

Özellikle vaka sayısı İstanbul'da yüzde 60 oranında. İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayıları azaldı. Bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu. Ama her geçen gün orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Diyarbakır'da son 3-4 gün içinde yükseliş içerisinde. Burada genel bir artıştan önce nişan ve benzeri gibi etkinlikler nedeniyle artış olduğunu görüyoruz. Filyasyon çalışmalarını artırdık.

YURTDIŞINDAN GELENE TARAMA

Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik. Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz. Avrupa'dan farklı olarak yurtdışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz.

ANTİKOR TESTİ

Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge de il il de bilmiş olacağız.