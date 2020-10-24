Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer, 2011 senesinde Beykoz'daki evini sattıktan sonra Büyükçekmece 7 milyon 300 bin TL'ye aldığı villasını satmaya karar verdi.

9 MİLYON TL'YE SATMAYI PLANLIYOR

Evinin iç ve bahçe dekorasyonu için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaşan Sezer, 9 odalı evini yıllar sonra 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı. 6'dan fazla banyosu bulunan lüks villanın aidatının da 2 bin 530 TL olduğu öğrenildi.