Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim

Karantina dönemini sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla geçiren ünlü sunucu Saba Tümer, dün akşam Acun Ilıcalı ve Mert Öcal ile bir araya geldi. Tümer'in Öcal için yaptığı yorumlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

"BU KADAR GÜZELLİĞİ DAHA FAZLA GÖREBİLİRDİK"

Saba Tümer, Acun Ilıcalı'nın kendisine sorduğu "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğunu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya" dedi.

"EN İYİ OLDUĞUN YER NERESİ?"

Mert Öcal ile bunun ardından "All Star'a gelelim mi Saba ile" diyerek güldü. Saba Tümer daha sonra Mert Öcal'a "En iyi olduğun yer neresi" diyerek güldü. Öcal ise bu soruya "Voleyboldu. Kötü oynamak istedim orada istesem iyi oynardım. Renk katmak için" ifadelerini kullandı.