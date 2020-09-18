Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi bıçakla kovaladı

Diyarbakır'da saatine taktırdığı yeni kordonu beğenmeyen A.B. (21), iş yeri sahibi ile kavga etmeye başladıktan sonra M.S'yi (33) elinde bıçakla caddede kovaladı. A.B'nin polis ve bekçiler tarafından etkisiz hale getirildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

TAKILAN KORDONU BEĞENMEDİ

Olay, dün Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki saatçiye gelen A.B, iş yeri sahibi M.S'ye saatine kordon taktırmak istediğini söyledi. 80 liralık kordonu beğenen A.B. saatini bırakıp çıktı. Yaklaşık bir saat sonra geri gelip, koluna taktığı saatin kordonunun beğenmeyen A.B., fiyatının ancak 10 lira olacağını söyledi.

BIÇAKLA KOVALADI

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.B. elindeki bıçakla, M.S'yi kovalamaya başladı. Çevredekiler, polisi aradı. Kısa sürede gelen polis ve bekçiler, A.B'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan A.B. polis merkezine götürüldü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan kovalamaca, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, A.B, yaklaşık 50 metre M.S'yi elindeki bıçakla caddede kovalıyor. Yolun karşısına geçmek isteyen M.S. dengesini kaybedip yere düşüyor. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve bekçiler, A.B'yi elindeki bıçağı alıp, yere yatırarak etkisiz hale getiriyor.