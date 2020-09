Rüyada domates görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı ve yeşil domates görmek ne manaya gelir? Rüyada domates salçası

Rüyada domates görmek görülen duruma göre farklılık göstermektedir. Mesela rüyada kırmızı domates görmek, yeşil domates görmek, çürük domates görmek, taze domates görmek hepsi farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Peki rüyada domates görmek nedir?

RÜYADA DOMATES GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada domates görmek genel anlamda hayırlı ve güzel olarak yorumlanır. Rüyada domates görmek rüya sahibinin sevindirici ve müjdeli bir haber alacağına işaret etmektedir. Bu rüya beklenmedik gelişmelere ve hayırlı işlere delalet etmektedir. Fakat bazı durumlarda hayırsız olarak yorumlanabiliyor. Mesela kırmızı domates kazanca işaret ederken, tatlı domates ise hayırsız bir duruma işaret etmektedir.

Kısacası rüyada domates görmek çoğu rüya tabircilerine göre hayırlı ve güzel manalara yorulur. Rüya sahibinin hiç beklenmedik bir anda alacağı müjdeli habere işaret eder. Ek olarak rüyada domates görmek rüya sahibinin hayatında gelişecek güzel olaylara ve hayatında mutlu olmaya işaret etmektedir.

Bazı tabircilere göre rüyada domates görmek kısmet, şans, bereket olarak yorumlanır. Rüya gören rüya sahibinin iş ve meslek hayatında bol bereketli kazançlar elde edeceği, kazancının helal kazanç olduğuna delalet etmektedir.

MOLLA CAMİ'YE GÖRE RÜYADA DOMATES GÖRMEK

Molla Cami rüyada domates görülmesi hakkında şunları söylemiştir: Rüyada mevsiminde domates görmek bolluk ve berekete işaret etmektedir. Fakat mevsim dışında görülen domates geçin sıkıntısına delalettir.

RÜYADA DOMATES GÖRMEK (SEYYİD SÜLEYMAN)

Rüyada domates görmenin tabiri farklı alimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Seyyid Süleyman'a göre rüyada domates görmek kedere işaret etmektir. Domates ekşi olduğu için rüyada hayırlı olarak geçmiyor. Buna ek olarak bazı tabircilere göre rüyada kırmızı domates altına, yeşil domates ise nakit paraya işaret etmektedir.

RÜYADA ÇÜRÜK DOMATES GÖRMEK NEDİR?

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada çürük domates görmek, rüya sahibine karşı yapılan bir uyarı manasına gelmektedir. Rüyada çürük domates görmek; rüya sahibinin çevresinde bulunan arkadaşlarından rüya sahibi için hayırlı olmayan ve rüya sahibi hakkında yalan yanlış haberler yayan bir kişinin var olduğunu ve onun yüzünden arkadaşlarınız arasında kötü bir üne kavuşacaksınız anlamına gelmektedir.

RÜYADA TAZE DOMATES GÖRMEK NEDİR?

Rüyada taze domates görmek hayırlı olarak yorumlanır. Rüya tabircilerine göre rüyada taze domates görmek bereketli ve her açıdan çok kazançlı bir sürece girileceğine ve bu süreci iyi değerlendirip ki bu süreç içerisinde para birikimi yaparsa ilerde çok rahat edeceğine işaret etmektedir. Bazı kaynaklara göre rüyada taze domates her açıdan yaşanılan güzel günlerin geleceğini göstermektedir. Bu durum iş hayatında da aile hayatında da etkili olabilir. Kısacası rüyada taze domates her manada hayırlı ve iyi bir şeydir.

RÜYADA KIRMIZI DOMATES GÖRMEK

Rüya tabiri kitaplarına göre, rüyada kırmızı domates görmek birtakım değerli eşyalara işaret etmektedir. Rüyada kırmızı renkli domates görülmesi ziynet eşyası anlamına gelir. Kırmızı, olgun domates daima hayır olarak yorumlanmaktadır.

Buna ek olarak rüyasın kırmızı domates yediğini gören bir kişinin eline yüklü bir para geçer. Ayrıca rüyada kırmızı renkli bir domates doğramak kazancını biriktirmek ve tasarruf etmek manasına geliyor. Rüyasında kırmızı renkli bir domates satın alan kişi hayatı boyunca huzur ve mutlulukla yaşar.

RÜYADA YEŞİL DOMATES GÖRMEK

Bildiğiniz gibi yeşil domates diye bir gıda da vardır. Rüyada da aynı şekilde kırmızı domates kadar olmasa da yeşil domates de görülebiliyor. Rüyada yeşil domates görmek rüya tabircilerine göre hayırlı ve bol kazançlar olarak açıklanır. Rüya sahibinin yapacağı çok büyük bir iyilik sonrasında rüya sahibinin çok sayıda sevap kazanacağı manasına gelmektedir.

RÜYADA DOMATES DOĞRADIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüya tabircilerine göre rüyada domates doğramak rüya sahibi kişi için hayırlı ve güzel şeylere işaret etmektedir. Rüya sahibinin müjdeli bir haber alacağı şeklinde yorumlanır. Fakat bazı tabirlere göre ise domates doğramak rüya sahibinin iş ve meslek hayatında yapacağı olumsuz işlere de yorulur. Rüya sahibi esnafsa işleri bozulabilir şeklinde yorumlanmıştır. Eğer ticaret işiyle uğraşıyorsa aynı şekilde işleri kötüye gidebilir diye yorumlanmıştır. Bazı alimlere göre rüyada domates doğramak rüya sahibinin çok zor şartlar altında geçindiğine işaret etmektedir. Bundan dolayı rüya sahibi sıkıntıya alışmış manasına gelir.

RÜYADA DOMATES SALÇASI GÖRMEK

Rüya tabircilerine göre rüyada domates salçası görmek bereketli ve kazançlı bir iş manasına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişi iş hayatında başarılı olacak demektir. Rüya sahibinin kendisine yüklü biktarda kâr bıraktıracak bir işe gireceğine yorulmaktadır.

RÜYADA DOMATES YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada domates yemek, rüya sahibinin kısmetinin açılacağına işaret etmektedir. Bu rüyayı görenin kısmeti ve şansı açılacaktır, kısmeti bol olacaktır denilmektedir. Ayrıca farklı bir görüşe göre rüyada domates yemek bol kazançlar elde edileceğine, bunun yanı sıra maddi ve manevi alanda çok rahata kavuşacağına işaret etmektedir.

RÜYADA DOMATES SOYMAK NASIL YORUMLANIR?

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada domates soymak, domates kabuğunu soymak, domates kabuk soyulması, rüya sahibinin aile bireyleri arasında hiçbir kavga ve tartışma yaşanmayacağı manasına gelmektedir. Bazı görüşlere göre rüyada domates soymak yapılan hataların en kısa zamanda çözüleceğine, bundan sonraki yaşantının daha huzurlu ve ferahlı geçeceğine, aile fertlerinin keyiflerinin, sağlığının ve rahatının ömür boyu süreceğine işaret etmektedir. Bu rüyayı gören ruhen çok büyük bir gelişme yaşayacak demektir.

RÜYADA DOMATES TOPLAMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüya tabiri alimcilerine göre rüyada bir bostandan veya bir tarladan domates toplamak, eli kulağında olan hayırlı bir iş veya haber anlamına gelir. Domatesin manavdan ya da pazardan alınması da aynı şekilde yorumlanır. Domates toplamak berekete, nimetlerin çoğalmasına, kar elde etmeye, ele geçecek yüklü miktarda paraya, karlı işler gerçekleştirmeye, kişinin manevi hayatına, derecenin artmasına, makam sahibi olmaya da işaret edebilmektedir.

RÜYADA DOMATES ALMAK NE MANAYA GELİR?

Çoğu rüya tabircilerine göre rüyada domates almak ya da rüyada domates toplamak, uzun zamandır beklenen bir beklenmeyen bir anda almaya çok sevinmeye işaret eder. Domates toplamak kısmete,borçtan kurtulmaya ve bereketli işlere işaret eder. İş hayatında olan kişi rüyasında domates görmesi halinde eline yüklü para geçer.

RÜYADA DOMATES SATMAK

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada domates satmak, ticari alanda işlerin ve kısmetin açılacağına delalet etmektedir. Yani rüyada domates satmak geçim sıkıntısı çekilmeyeceği manasına gelir. Ek olarakyaşamına bolluk ve bereket gelecek ve rahat bir hayat sürecek anlamlarına da gelmektedir. Diğer tabirlere göre rüyada domates satmak zorluklardan sonra kolaylığa erişeceğine, helal rızık sahibi olunacağına işaret eder.

RÜYADA DOMATES SATIN ALMAK / RÜYADA DOMATES ALMAK

Rüyada domates satın almak da genellikle hayırlı olarak tabir edilir. Rüyada domates satın almak rüya sahibinin hayırlı ve güzel haberler alacağına rivayet etmektedir.

Ek olarak bazı rüya yorumcularına göre rüyada domates almak, bir konu üzerinde verilen emeğin boşa olmayacağına, eninde sonunda o emeğin karşılığını er ya da geç alacağına delalet etmektedir.