Rusya'nın koronavirüs aşısı bu hafta gönüllülere yapılacak

Koronavirüse karşı aşı geliştirme konusunda zamana karşı yarış devam ederken, bu konuda Rusya'dan olumlu haber geldi. Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V halkın kullanımına açılıyor.

BU HAFTA GÖNÜLLÜLERE YAPILACAK

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısının klinik deneylerin 3. aşamasındaki gönüllülere bu hafta yapılmaya başlanacağını açıklamıştı.

"KALİTE TESTLERİNİ GEÇTİ"

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bugün yapılan açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından yeni koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik geliştirilen 'Gam-COVID-Vac' (Sputnik V) aşısının ilk partisi, Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçti ve dolaşıma açıldı" ifadelerine yer verildi.