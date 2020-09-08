Rusya'nın koronavirüs aşısı bu hafta gönüllülere yapılacak
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Rusya'nın koronavirüs aşısı bu hafta gönüllülere yapılacak

Rusya'nın geliştirdiği ilk koronavirüs aşısı 'Sputnik V' halkın kullanımına açılıyor. Aşı bu hafta gönüllülere yapılmaya başlanacak.

08.09.2020 12:02 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:29

Koronavirüse karşı aşı geliştirme konusunda zamana karşı yarış devam ederken, bu konuda Rusya'dan olumlu haber geldi. Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V halkın kullanımına açılıyor.

BU HAFTA GÖNÜLLÜLERE YAPILACAK

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısının klinik deneylerin 3. aşamasındaki gönüllülere bu hafta yapılmaya başlanacağını açıklamıştı.

"KALİTE TESTLERİNİ GEÇTİ"

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bugün yapılan açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından yeni koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik geliştirilen 'Gam-COVID-Vac' (Sputnik V) aşısının ilk partisi, Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçti ve dolaşıma açıldı" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın koronavirüs aşısı bu hafta gönüllülere yapılacak
Haber Yorumları (9)
REALİST: sırtından kol kıçından ekstra bacak çıkan insanlar ile karşılaşırsanız şaşırmayın rusya aşısı olmuş demektir
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GUİNEA PİG: Türkiye''ye gelirse hemen yaptıracağım.
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KOBAY: Bu karanlık işlerde insanlar Kobay gibi kullanılıyor. Hastalık yayılımı aşı denemeleri birilerinin keselerini dolduruyor. Biri kalkıp dese bunlar gizli güçlerin oyunu herkes hadi oradan diye bağırır ama süreç normalin dışında ilerliyor.
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