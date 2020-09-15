Rusya'da torununu pencereden atmaya çalışan dede, son anda durduruldu

Rusya'nın Tümen Oblastı'nda bir kişi, 2 yaşındaki torununu camdan aşağıya atmaya çalıştı. Küçük çocuğu ölümden ihbar üzerine olay yerine gelen polis kurtardı.

Olay, Rusya'nın Tümen Oblastı'ndaki Surgut kentinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen bir adam, torununu camdan aşağıya atmaya kalkıştı. Görgü tanıklarının alkollü kişiyi ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis, 5'inci kata çıkarak kapıyı kırdı.Çocuğu dedesinin elinden zor kurtaran polis, dedeyi gözaltına aldı.

ANNESİ VE BABASI EVDE DEĞİLMİŞ

Polisten yapılan açıklamada, annenin çocuğu dedesine bırakarak alışverişe gittiği, çocuğun babasının ise o sırada iş yerinde olduğu ifade edildi. Daha önce çocuğun birçok kez dedesiyle kaldığı ancak böyle bir durumun ilk defa gerçekleştiği belirtildi.