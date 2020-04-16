Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik
Dünya koronavirüs salgını ile uğraşırken ABD Donanması, bir Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz'de önleme yaptığını açıkladı.
16.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:12
Dünya koronavirüs salgını ile uğraşırken Akdeniz'de ABD ve Rus uçakları arasında gerginlik çıktı.
Donanmadan yapılan açıklamada, "Su-35 uçağı yüksek hızda görev uçağımızın önüne doğru 25 fit (8 metre) mesafeden ters uçuş manevrası yaptığından bu önleme tehlikeli olarak değerlendirildi." ifadesine yer verildi.
ABD UÇAĞI TÜRBÜLANSA GİRDİ
P-8A uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Önleme yaklaşık 42 dakika sürdü." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.