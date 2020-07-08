Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız

Rum lider Nikos Anastasiadis, yayılmacı olarak nitelendirdiği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasına karşı koymak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Anastasiadis, "Sadece Yunanistan ve Fransa değil, diğer partnerlerimizle koordinasyon içinde ortaya koyduğumuz çok sayıdaki çabaya sizlerin de tanıklık ettiğini düşünüyorum. Bu çabalar, Türkiye'nin bölgedeki eylemleri yardımıyla kendi uluslararası hukukunu dayatmaya yönelik dizginlenmeyen arzusunu önleme amacı taşıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Anastasiadis, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "AB, Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz" şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi.

Türkiye'nin Kıbrıs'ın yer aldığı bölgenin tamamı için potansiyel tehditler oluşturduğunu savunan Anastasiadis, "Avrupa'nın yapması gereken şey, gösterdiği sabrın neye yol açabileceğini düşünmek. Maalesef sükuneti bozan, tüm Doğu Akdeniz'i ve buraya kıyısı bulunan tüm ülkeleri kontrol altına almak isteyen bir ülke söz konusu" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Türkiye'nin bölgedeki sondaj faaliyetlerini "siyasi ve askeri kontrol çabası" olarak değerlendiriyor; Ankara ise bunun "egemenlik hakkı" olduğunu savunuyor.

AB'YE "TÜRKİYE'Yİ DURDURUN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Rum lider, geçtiğimiz günlerde de Avrupa Birliği'ne, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle"Türkiye'ye karşı sert tutum izlemesi" çağrısında bulunmuştu.