Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye Türkiye'yi durdurun çağrısı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerleyişinin durdurulması için Amerika Birleşik Devletleri'ne devreye girmesi çağrısı yaptı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BÖLGEDE İZİN VERMEYİN"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerleyişinin durdurulması için Amerika Birleşik Devletleri'ne devreye girmesi çağrısı yaptı. Rum Bakan, "Uluslararası toplum ve Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bölgede izin vermemelidir" dedi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis

Doğu Akdeniz'de artan Türk hava ve deniz faaliyetlerinin, Ankara'nın bölgede stratejik hedeflerini izlemeye ve bunu askeri yollarla uygulamaya hazır olduğunun açık sinyali olduğunu savundu.

"TÜRKİYE'YE BASKI UYGULANSIN"

'Kıbrıs için Adalet' Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından düzenlenen özel törene ana konuşmacı olarak katılan Hristodulidis, "Kısacası uluslararası toplum için Türkiye'nin faaliyetlerini sözlü olarak kabul etmemek yetmemektedir. Uluslararası toplum çok geç olmadan dayanışma ve kararlılıkla hareket etmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önemli ve sürekli üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin, sadece ortaklarını desteklemek açısından değil tüm bölge için faydalı olacak, kendi çıkarlarını koruyacak baskısını Türkiye'ye uygulaması çok önemlidir" dedi.

ALMAN BAKAN DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Öte yandan, Yunanistan'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını hedef aldı. Maas, AB-Türkiye ilişkilerinde ilerlemenin ancak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki adımlarını sonlandırması halinde mümkün olabileceğini söyledi.