Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak

Çin'den dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, Ramazan Bayramı sonrası için yeni uygulamalar ele alındı. Bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; bu kentlerimizde iş yerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtildi.

15 KENTİMİZ LİSTEDE

Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.

BARTIN ÖN PLANA ÇIKIYOR

Salgının son noktaya yaklaştığı iller arasında Bartın ön plana çıkıyor. Koronavirüs pandemisiyle ilgili açıklama yapan Bartın Valiliği, kentte son 5 günde pozitif vaka görülmediğini duyurmuştu. Valiliğin açıklamasında, "73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Buna benzer illerin özel olarak incelemeye alınarak değerlendirileceği belirtildi.