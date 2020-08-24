Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Ağustos ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde Rize'de bulunan Ovit Dağı'nın zirvesine kar yağdığı görüldü.
24.08.2020 07:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:13
Ülkemizde Giresun'un ilçeleri sağanak yağış ardından meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Adana Kozan'da ise çıkan yangında 200 hektar alan kül oldu. Rize'de Ovit Dağı ise beyaza büründü.
2 BİN 640 METRE RAKIMA AĞUSTOS AYINDA KAR
Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı. Türkiye'nin en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Ovit Dağı'na ağustos ayında yağan kar, şaşkınlıkla karşılandı.