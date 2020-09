Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Razi Canikligil hakkında araştırmalar yapılıyor. Razi Canikligil kimdir? Razi Canikligil kaç yaşında, nereli? Razi Canikligil hayatı ve biyografisi!

GAZETECİ DR. RAZİ CANİKLİGİL KİMDİR?

Razi Canikligil İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve 1997-1998 yıllarında New York Üniversitesi "Profesyonel Çalışmalar" programına katılarak "Reklam ve Pazarlama" sertifikası aldı. Gazetecilik mesleğine 1985 yılında Ses ve Hayat dergilerinde muhabir olarak başladı. 1988 yılında Hürriyet gazetesine geçtikten sonra 1990 yılında yine Hürriyet'in New York bürosunda gazetecilik mesleğine devam etti. 26 yıldır yaşadığı New York'ta geniş bir yelpazede haberlere imza atan Canikligil, Fethullah Gülen'in Yeşil Kart davasını ve sponsorlarını haber yapan ilk gazetecidir. Daha önce New York Federal Mahkemesi'nde görülen Uzan ve Çukurova davalarını da takip eden Canikligil, Reza Zarrab davasındaki gelişmeleri de Hürriyet'e güncel olarak aktarıyor. ABD'deki üç ayrı eyaletteki maksimum güvenli federal cezaevlerine ABD Adalet Bakanlığı'ndan aldığı özel izinlerle girerek röportajlar da yapan Razi Canikligil, Birleşmiş Milletler, ABD siyaseti, ekonomi, sağlık, bilim, spor, sanat, federal mahkeme davaları ve Amerika'daki başarılı Türkler hakkında röportajlar ve haberler yapıyor.