Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek

AK Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca salgında normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hürriyet'in haberine göre; Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı'nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan'a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER HANGİLERİ?



Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise illerde ise yasak uygulanmayacak.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan iller şu şekilde;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.