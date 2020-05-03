Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı

39 yaşındaki oyuncu,Atiye'nin 'Salla' şarkısı ile kısa sürede sosyal medyanın çok konuştuğu isim haline gelen Fırat Çelik, yeğeni Ozi ile birlikte sürpriz sonlu bir video daha çekti.

RAKKAS'LA DANS ETTİLER

Türkiye'de yıldızının parladığı dönemde doğup büyüdüğü ülkeye döndü, Paris'e yerleşti. Paris'te bir restoran açan oyuncu Fırat Çelik, koronavirüs nedeni ile bir süredir evinde vakit geçiriyor. Atiye'nin 'Salla' şarkısından sonra şimdi de Sezen Aksu'nun meşhur şarkısı "Rakkas"la kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun yeğeni ile eğlenceli videosu "Ankara'nın Bağları" parçasıyla son buldu.

"KARANTİNANIN EN GÜZEL VİDEOSU"

Karantina günlerini eğlenceye çeviren Çelik'in bu videosu da kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya "Karantinanın en güzel videosu" yorumları yapıldı. Fırat Çelik, çektiği dans videolarına gelen yorumları çok beğendiğini ve karantina bitinceye kadar dans etmeye devam edeceklerini belirtti.