Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde ölen 13 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin iki yılı aşkın süredir devam eden soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Savcılık kararında Rabia Naz'ın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürülme yönünde herhangi bir delil tespit edilemediği belirtildi.

Savcının verdiği kararda şu ifadeler yer aldı: "Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz VATAN'ın ölümünün yüksekten düşmesi sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK'nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığındankamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

RABİA NAZ'IN BABASI KARARA İSYAN ETTİ

Kararı twitter hesabından duyuran Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık. Rabia Naz'ımızın soruşturmasına Savcı Emine Öveyik Görele'den gitmeden takipsizlik vermiş" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulunan Vatan, "Bunu bize açıklayın" dedi.