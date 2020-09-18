Koronalı genç kadın parti verdi, 710 kişiye virüs bulaştırdı

Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinde etkisini gittikçe artırmaya devam ederken, Almanya'daki bir olay pes dedirtti. Almanya'da Garmisch-Partenkirchen bölgesinde yaşayan genç bir kız ABD'ye ait askeri tatil evinde çalışan kadın, koronavirüse yakalanmasına rağmen arkadaşlarıyla gece gezmesine çıktığı ortaya çıktı.

Almanya'da on yıl süreyle hapis cezası alma ihtimali olan kadının kimliği, 26 yaşındaki Floridalı Yasmin Adli olarak açıklandı. Yunanistan tatilinin ardından test sonuçlarını beklediği ortaya çıkan Yasmin Adli, boğaz ağrısına rağmen Garmisch-Partenkirchen'de birkaç gece üst üste çeşitli bar ve mekanlara giderek eğlendi.

''KORONA PARTİME HOŞGELDİNİZ''

Adli'nin birlikte çalıştığı ve eğlendiği arkadaşlarına "korona partime geldiğiniz için teşekkür ederim" diye mesaj gönderdiği, ancak "o zaman koronavirüse yakalandığımı bilmiyordum" dediği ortaya çıktı. Adli, Eylül ayı başındaki Yunanistan gezisinin ardından en az 23 kişiye virüs bulaştırdı. Genç kadının 710'dan fazla kişiyi de virüse maruz bıraktığı bildiriliyor.

GİTTİĞİ MEKANLARDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Hapis cezasıyla karşı karşıya olan 26 yaşındaki Yasmin Adli'nin gittiği mekanları bir bir ziyaret eden yetkililer, üç kişide daha koronavirüs tespit edildiğini kaydetti. Adli'nin çalıştığı yerin, ABD Silahlı Kuvvetleri üyelerine, ailelerine ve diğer yetkili kullanıcılara hizmet veren Silahlı Kuvvetler Dinlenme Merkezi Tesisleri olduğu bildirildi.

ÇALIŞANLAR İLE ÖPÜŞTÜ

Adli'nin 3 Eylül'de Peaches barını ve 4 Eylül'de Garmisch'teki Irish Pub'ı ziyaret ettiği söyleniyor. İngiliz Daily Mail gazetesine açıklama yapan bir kaynak, Adli'nin Peaches adlı barı ziyaret ettiğinde birkaç çalışanı öptüğünü söyledi.

Aynı kaynak ayrıca Adli'nin koronavirüs testi pozitif çıkana dek otelde çalıştığını, otelin kafesinde misafir ve personele hizmet verdiğini de aktardı.

ALMANYA'DA TOPLAMDA 268 BİNİ AŞKIN VAKA BULUNUYOR

Almanya'da şu anda toplam 268 bini aşkın koronavirüs vakası bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 2 bin 194 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam 9 bin 452 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.