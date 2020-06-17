Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi

Gaz çıkarmak her ne kadar biyolojik bir durum olsa da Avusturya'nın başkenti Viyana'da durum para cezasına kadar vardı.

Bir adam polisin önünde kasten ve oldukça gürültülü bir şekilde gaz çıkardığı için 'kamu ahlakını bozduğu' gerekçesiyle 500 euro para cezasına çarptırıldı.

KASTEN YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Cezayı savunan polis, "Tabii ki hiç kimse yanlışlıkla bir kez 'kaçmasına izin verdiği' için rapor edilmiyor" derken adamın bunu kasten yaptığını öne sürdü.

Adamın oturduğu banktan kalktıktan sonra polislere bakarak gaz çıkardığını belirten polis teşkilatı, şahsın provokatif davrandığını ve polisle işbirliği yapmadığını savundu.