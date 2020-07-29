Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan ve cezaevine koyulan katil Cemal Metin Avcı'nın 28 yaşındaki eşi E.Avcı'nın bugün avukatı aracılığı ile Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma istemi ile ilgili dilekçe verdi.

TALİHSİZ KADIN PSİKOLOJİK TEDAVİ ALMAYA BAŞLADI

Cemal Metin Avcı'nın eşi E.Avcı'nın olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duran kadın, Avcı'dan boşanmak için avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verdi. Avukat Uzakgiden'in bugün Muğla Adliyesi'ne gelerek boşanma dilekçesini Aile Mahkemesi'ne teslim ettiği ifade edildi. Avukat Doğukan geçen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadesinde bulunmuştu.