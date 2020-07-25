Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor

Öte yandan, Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın da önümüzdeki hafta içinde avukatı kanalı ile boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Eda Avcı'nın babası Haluk Karagün, kızının yaşanan olaylardan sonra ruh halinin iyi olmadığını belirterek, avukatı kanalıyla Pazartesi günü Muğla Adliyesi'ne boşanma dilekçesi vereceği öğrenildi.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, güvenlik nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın talimatı ile Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Adalet Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda alınan karar sonrası Cemal Metin Avcı iki gün önce kaldığı Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Afyon'a götürüldü. Avcı'nın güvenlik nedeniyle Afyon'a nakledildiği öğrenildi.

Muğla'da Pınar Gültekin'i vahşice katleden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'ya bir darbede eşinden geliyor. Caninin eşi Eda Avcı'nın önümüzdeki hafta içinde avukatı kanalı ile boşanma davası açmaya hazırlandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.