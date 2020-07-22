Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu

Pınar Gültekin cinayetine tepkiler sürerken katil Cemal Metin Avcı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Muğla'nın tanınmış ailelerinden olan Avcı ailesi cinayetle ilgili haberlerin yapılmaması için savcılığa başvurup gizlilik kararı talebinde bulundu.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren evli ve bir kız çocuğu babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı, Muğla Ula'da "Cüce" adlı işletmesinin sahibi. Suçunu itiraf etmesinin ardından Muğla Adliyesi'ne getirilerek "canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Avcı, ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından Avcı'nın ailesi savcılığa başvurarak, Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellemesini için gizlilik kararı talep etti.