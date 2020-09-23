Pidecinin dövülerek öldürülmesinde eşi ve 2 yakınına 10'ar yıl hapis cezası

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, Hayrettin İkilik'in (34) dövülerek öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan eşi Sevda İkilik (28), kardeşi Mehmet Bıkmış (23) ile kuzeni Muhammed Bıkmış (19), 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güzelbahçe ilçesinde, 2019'un mayıs ayında, geçimini pidecilik yaparak sağlayan 3 çocuk babası Hayrettin İkilik, iddiaya göre tartıştığı eşi Sevda İkilik'i darbetti. Bunun üzerine, Sevda İkilik, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde oturan güvenlik korucusu ve Meşebağları köyü muhtarı ağabeyi Hasan Bıkmış'a durumu anlattı. Hasan Bıkmış da kardeşi Mehmet Bıkmış'ı ve amcasının oğlu Muhammed Bıkmış'ı İzmir'e yolladı. Çiftin, Güzelbahçe 655 Sokak'taki evine gelen Muhammet ve Mehmet Bıkmış, Hayrettin İkilik'i sopayla dövdü. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hayrettin İkilik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik, kardeşi Mehmet Bıkmış ile kuzeni Muhammed Bıkmış'ı gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İKİ AİLE ARASINDA KAN DAVASI BAŞLADI: AĞABEY VE BABA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Hayrettin İkilik'in ölümü, iki aile arasında kan davasına dönüştü. İkilik'in ölüm haberini alan Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde oturan yakınları, Meşebağı köyünde oturan köy muhtarı ve güvenlik korucusu Hasan Bıkmış'ın kullandığı minibüse silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) yaşamını yitirirken, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış (7) yaralandı.

SANIKLAR TAHLİYE VE BERAAT TALEP ETTİ

Tutuklu sanıklar Sevda İkilik, Mehmet Bıkmış ve Muhammed Bıkmış bugün hakim karşısına çıktı. İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar davasına tutuklu sanıklar Sevda İkilik, Muhammed ve Mehmet Bıkmış, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Hüseyin İkilik'in babası Yemlihan İkilik ve kardeşi Celal İkilik ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz alan Celal İkilik, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kardeşim, sanıklar tarafından planlanarak öldürüldü. Sanıkların 'tasarlayarak adam öldürmek'ten ceza almasını istiyorum" dedi.

Baba Yemlihan İkilik ise sanık Hüseyin Bıkmış'ın gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu savunarak, "Bu olayda oğlumu kaybettim. Yukarıda Allah, burada ise devletime ve size sığınıyorum. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Esas hakkında mütalaası sorulan iddia makamı, önceki celselerdeki mütalaasını tekrar ederek, sanık Sevda İkilik'in diğer sanıklardan kocasını dövmelerini istediğini, olay günü maktule üç sanığın sopayla saldırdığını ve ölümüne sebep olduklarını belirterek, sanık Sevda İkilik'in 'eşe karşı tasarlayarak adam öldürme', diğer sanıkların ise 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

SEVDA İKİLİK: İFTİRA

Sanık Sevda İkilik kendisine iftira atıldığını iddia etti. İkilik, "Yemlihan ve Celal bana iftira atıyorlar. Çocuklarımın babasını öldürmek gibi bir niyetim yoktu ama onlar babamı ve abimi öldürdüler. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca cezaevinden çıkarsam ve başıma bir şey gelirse bunu Celal İkilik yaptıracaktır" dedi. Diğer sanıklar Muhammed ve Mehmet Bıkmış da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

DURUŞMALARDAKİ OLUMLU DAVRANIŞ İNDİRİMİYLE 10 YIL HAPİS

Tutuklu sanıkların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sevda İkilik'in neticesi sebebiyle ağırlaşmış ve ölümle sonuçlanan yaralama suçundan 16 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın atılı suçu maktülün kendisine karşı gerçekleştirdiği şiddetin vermiş olduğu tahrik altında işlediği kanaatiyle indirim yapılarak, 12 yıla düşürülmesine, sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle cezanın indirim yapılarak 10 yıl ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, diğer sanıklar Muhammed ve Mehmet Bıkmış'ın, neticesi sebebiyle ağırlaşmış ve ölümle sonuçlanan yaralama suçundan 16 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın atılı suçu yakını olan Sevda İkilik'e yönelik maktulün gerçekleştirdiği şiddetin etkisiyle tahrik altında gerçekleştirdikleri kanaati gerekçesiyle 12 yıla düşürülmesine ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle indirim yapılarak 10 yıl ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.