ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğrulamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye'ye kınama geldi.

Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Pozisyonumuz konusunda açık ve tereddütsüz olduk, operasyonel bir S-400 sistemi, Türkiye'nin müttefik olarak ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

"BU TESTLERE İTİRAZ EDİYORUZ"

Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını hatırlatan Hoffman, "Güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyan bu testlere itiraz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKA ALANLARDAKİ İŞ BİRLİKLERİNE ENGEL OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını hatırlatarak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." açıklamasına yer verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğrulayıp, "Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır silahlar da var. Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu? Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz." demişti.