Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı

Antalya'nın Muratpaşa İlçesindeki adı 'çarşamba pazarı' olarak bilinen semt pazarında, iki pazarcı esnafının arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada, pazarcılardan biri eline metal koltuk değneğini alıp, karşısındaki pazarcının kamyonetine vurmaya başladı.

TİŞÖRTÜNÜ ÇIKARIP DEVAM ETTİ

Aracın yanından iki kadın bir erkek tarafından uzaklaştırılan sinirli esnaf, daha sonra tişörtünü çıkarıp tekrar saldırıda bulunmak istedi. 'El çek, el çek' diye bağıran kişiyi çevredeki vatandaşlar güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

Pazarın dağılma saatine yakın yaşanan tartışmanın nedeni bilinmezken, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.