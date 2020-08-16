Sorumsuz piknikçilerin neden olduğu yangınlar ormanları tehdit ediyor

Gazianteplilerin vazgeçilmezi olan piknik ve mangal yangınları da beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte, pazar günü pikniğe çıkan bazı vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle bir çok noktada orman yangını meydana geldi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kıraçtepe mevkiinde piknik alanında çıkan yangın kısa sürede ormana sıçradı.

HAYVANLARIN DOĞAL YAŞAM ALANLARI ETKİLENDİ

Orman yangınına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangından bazı canlı hayvanlarda etkilendi. Dülük baba piknik alanında da bazı bölgelerde ara ara yangınlar meydana gelirken yangınlara itfaiyenin zamanında müdahalesi daha büyük alanlara sıçramasını engelledi.