Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sosyal medyada isminin Özge olduğu öğrenilen kadın, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret ve ağır sözler sarf ettiği bir video yayınladı. Bu yakışıksız harekete karşı büyük tepki gösteren kullanıcılar, şahsın yakalanması için harekete geçilmesini istedi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Almanya'da yaşadığı öne sürülen ve isminin Özge olduğu öğrenilen şahıs, TikTok isimli sosyal medya platformu üzerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulundu. Söz konusu video, kısa sürede her kesimden tepki çekti.

ALMANYA'DA YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Atatürk'ün yaptıklarını size sayalım diyerek videoyu açan şahıs, "Türkiye'de başörtüyü yasakladı, bazı camileri çöle çevirdi, 18 yaşının altındakilere Kur'an okumayı yasakladı. Osmanlıcıya yasakladı ki kimse Kur'an'ı anlamasın" diyerek hakaretlerini sürdürdü. Söz konusu şahsın Almanya'da yaşayan bir gurbetçi olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada videoyu paylaşan şahsa yönelik paylaşımlar: