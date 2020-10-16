Patara nerede? Patara Antik Kenti nerede? Patara plajına nasıl gidilir? Patara'ya nasıl gidilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dikkat çekilen yerlerden biri olan Patara, Likya Birliği'ne üye en eski yerleşimlerden biridir. Ayrıca, tarihinde başkent olma özelliği de taşıyan bir antik kenttir. Peki, Patara nerede? Patara Antik Kenti nerede? Patara'ya nasıl gidilir?

PATARA NEREDE?

Patara, Antalya'nın Kaş ilçesine 42 kilometre uzaklığında yer alır. Kaş ve Fethiye ilçeleri arasında kalan Gelemiş köyü sınırları içerisinde bulunuyor.

PATARA NEDİR, NE DEMEK?

Patara, UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'nde bulunan Xanthos vadisinde denize açılabilen tek yer özelliğini taşıyor ve 'Noel Baba' olarak anılan Aziz Nikolaos'un doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yerdir. Eski bir meclis binasına da ev sahipliği yapan şehir, 12 kilometre uzunluğundaki kumsalı ile dünyanın en güzel plajları arasında yer alıyor.

Bölgede yer alan Liman Hamamı'nda 2018 yılında 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma olduğu düşünülen bir Viking kılıcı keşfedildi. Roma imparatorluğu döneminden ise Neron Deniz Feneri hala varlığını koruyor.

Likya Birliği'ne başkentlik yapan şehir, Likya birliğinin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri ve belki de en önemlisidir.

PATARA ANTİK KENTİ NEREDE?

Huzur ve tarihi yan yana bulabileceğiniz Patara Antik Kenti, Antalya şehir merkezine 220 kilometre uzaklıktadır. Kaş ile Fethiye arasında kalmaktadır.

Patara Antik Kenti içerisinde, antik tiyatro, nekropolis, bazilikalar ve hamamlar bulunmaktadır. Bölge, kum tepeleri ve antik kenti ile filmlere stüdyo olmuştur. Burada pek çok çöl sahnesi çekilmiştir.

PATARA'YA NASIL GİDİLİR? PATARA PLAJINA NASIL GİDİLİR?

Antalya şehir merkezinden yaklaşık olarak 220 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Araç ile 3-4 saat içerisinde ulaşmak mümkün. Özel araç ile giderken Kalkan'ı geçtikten 11 kilometre sonra Patara sapağı bulunmaktadır. Bu yoldan girdikten sonra 6 kilometre giderek Gelemiş köyüne ulaşacaksınız.

Buradan da 20 dakika yürüyerek plaja ulaşabilirsiniz.

Patara plajı

PATARA PLAJI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Patara plajı ve kum tepeleri turistler tarafından dikkat çeken diğer detaylar arasında. Patara plajı adını Patara Antik Kenti'nden almaktadır. Patara plajı çevresinde gezilecek pek çok yer vardır.

Nesli tükenmekte olan caretta carettaların yumurta bıraktıkları nadir yerlerden biri burasıdır. Patara plajı yazları yoğun ilgi gören yerlerdendir bu nedenle Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından koruma altına alınmıştır.

Patara plajına giriş ücreti 7,5 TL olarak biliniyor. Şezlong ve şemsiye kullanmak isterseniz bunun için 10 TL ödemeniz gerekmektedir. Plaj koruma altında bulunduğundan belirli saatlerde kapalı. Sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında giriş vardır.