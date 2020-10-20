Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın, Facebook hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Mariam Paşinyan, Facebook postuna "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" yazdı. Mariam'ın "karamsar" olarak nitelenen paylaşımına tepki gösteren Ermeniler, bu tür paylaşımların "cephedeki askerlerin moralini bozduğunu" iddia etti.

"HAYALLERİMİZ ASKERLERİMİZ VE VATANIMIZ HAKKINDAYDI"

Mariam Paşinyan, Facebook hesabından paylaştığı iletide "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Paşinyan'ın kızının Dağlık Karabağ ile yaptığı açıklamayı "karamsar" bulan Ermeni basını ve vatandaşları, Mariam'a tepki gösterdi. Paylaşımın cephedeki askerlerin moralini olumsuz yönde etkilediğini savunan Ermeniler, Mariam'ın paylaşımını eleştiri yağmuruna tuttu.