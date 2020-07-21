Parti liderleri neden bir araya geliyor? Diyanet işleri Başkanı'nın davetine Kılıçdaroğlu'dan yanıt

Ayasofya Camii bu cuma kılınacak namazla yeniden ibadete açılacak. Çok merak edilen ilk namazla ilgili detaylar belli olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın davetini geri çevirdiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise daveti kabul ettiği ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DAVETE YANITI NEDEN OLUMSUZ OLDU?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuyla ilgili şunları yazdı; Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazla ilgili davetleri Diyanet'in yapacağını söylemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, cuma namazına davet edilecek isimleri bizzat aramaya başladı. Erbaş dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak Ayasofya'da kılınacak olan ilk cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu'nun, Ayasofya davetini geri çevirdiği ve "Gelmeyeceğim" diye yanıt verdiği söyleniyor.

AKŞENER İLK CUMA NAMAZINDA AYASOFYA'DA

Kılıçdaroğlu katılmıyor ama Akşener katılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de arayarak Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazına davet etmiş. Akşener, Diyanet İşleri Başkanı'nın davetinden memnun kaldığını ifade edip cuma günü Ayasofya'da olacağını bildirmiş.

AYASOFYA'DA KADINLARI İLGİLENDİREN DETAY NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da kılınacak cuma namazında kadınlara özel bir bölüm ayrılması için talimat verdiği söyleniyor. Erdoğan'ın kadınların rahatça ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Ayasofya Camisi'nin içinde kadınlara yer ayrılmasını istediği ifade ediliyor. Ayasofya'daki ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katılması bekleniyor.