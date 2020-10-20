El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu

İzmir'in Karabağlar Cennetçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bir sürücü dalgınlıkla hafif ticari aracını el frenini çekmeden park etti. Araçtan inen sürücü, otomobilin hareket ettiğini fark ederek, koşmaya başladı ve camdan içeri atladı.

ÇOCUK, ARADA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Araç hareket halindeyken, karşıdan bir minibüs geldiği sırada, orada bulunan bir çocuk kaçarak son anda arada kalmaktan kurtuldu. Sürücü ise içine atladığı aracı durdurarak akan trafikte facianın önüne geçmiş oldu.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Olası bir facianın eşinden dönüldüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın akan trafikte bir anda hareket ettiği ve bir çocuğun kaçarak minibüs ile araç arasında kalmaktan son anda kurtulduğu, sürücünün içine atlayarak aracı durduğu görülüyor.