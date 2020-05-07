Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı

Koronavirüs nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluktan sonra polis ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dolaşarak maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlara ceza kesti. Bazı vatandaşlar 'tamam takıyorum' diyerek cezadan kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

"TAKMIYORUM CEZAYI KESİN"

Taksim Meydanı'nda oturan iki arkadaş sosyal mesafe kuralına uymadığı için ekipler cezai işlem uyguladı. Bu sırada arkadaşlardan birinin yüzündeki maskenin çenesinin altında olduğu için de cezai işlem uygulandı. Maskeden dolayı ceza yiyen vatandaş, maskesi olduğunu söyleyerek polise dil dökerken, arkadaşı ise yüzündeki maskeyi çıkartarak, "Takmıyorum cezayı kesin" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan ekiplerin denetimler sırasında 29 kişiye daha biner lira ceza kestiği öğrenildi.