Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi

Koronavirüs tedbirleri sayesinde insan hareketliliği ile birlikte hava kirliliğinin azaldığı İstanbul'da Uludağ manzarası çıplak gözle izlendi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında birçok vatandaşlar 'Evdekal' tedbirlerine uyarken, İstanbul'un hava kirliliği de azaldı. Avcılar sahilinde bayramın ilk gününde Uludağ manzarası çıplan gözle izlendi. Avcılar Sahilden yüzlerce kilometre ötedeki Bursa Uludağ'ın karlı zirveleri görüldü.

HAVA KİRLİLİĞİ AZALDI

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması havanın kalitesinin yükselmesini ve kirliliğin azalmasını sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'un ilçelerindeki partikül madde (PM10) nisan ayı hava kirliliği oranı, 2018 ve 2019 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında yüzde 28 geriledi. İlçelerde en fazla hava kirliliği azalması Başakşehir'de yaşandı. Başakşehir'i sırasıyla Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Sarıyer takip etti. Nisan ayında hava kirliliği Başakşehir'de yüzde 45, Esenyurt'ta 44, Bağcılar'da 43, Fatih'te 43 ve Sarıyer'de yüzde 41 düştü.

Hava kirliliği Arnavutköy'de yüzde 27 ve Avcılar'da yüzde 24 arttı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BENZER MANZARA GÖRÜLMÜŞTÜ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için yapılan "Evde kal" çağrılarının etkisiyle insanların sokağa çıkmayıp evde kalmaları trafikteki araç sayısı azalttı. Azalan araç sayısı ve sanayideki yavaşlama, Marmara Bölgesi'nin havasına olumlu yansıdı. Bu sayede 19 Nisan'da da benzer manzara görülmüştü.