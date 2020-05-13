Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'deki villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı, Muğla Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası durduruldu.
Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belirlenmesinin ardından Özdil ailesi villanın kaçak bölümlerini yıkmayınca, Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım için bu sabah saatlerinde villaya gelmişti.
KAÇAK BÖLÜMLER ÇIKINCA YIKIM KARARI ALINDI
Hülya Özdil, üzerine kayıtlı 349 ada 4 parsel bulunan villaya yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi almıştı. Özdil ailesinin aldığı, Yapı Kayıt Belgesi'nde kaçak bölümler ortaya çıkınca iptal edilmişti.
YIKIM KARARI İPTAL EDİLDİ
Bu sabah yıkım için gelen ekiplerin ardından Hülya Özdil'in avukatı tarafından Muğla İdare Mahkemesi başkanlığına yıkım kararı iptali başvurusu yapıldı. Başvuru sonrası yıkım kararının iptal edildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürlemişti.
Yılmaz Özdil'in, Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı lüks villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yapıldığı iddia edildi. Bodrum Belediyesinin yapıya ilk olarak ofis ve iş yeri ruhsatı verdiği, daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettikleri öğrenildi. Yılmaz Özdil'in, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurduğu ve başvurunun eşi Hülya Özdil tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Yapılan incelemeler ve encümen kararının ardından Özdil ailesinin evinin kaçak olan bölümlerinin bugün yıkması bekleniyordu.