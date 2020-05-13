Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürlemişti.

Yılmaz Özdil'in, Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı lüks villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yapıldığı iddia edildi. Bodrum Belediyesinin yapıya ilk olarak ofis ve iş yeri ruhsatı verdiği, daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettikleri öğrenildi. Yılmaz Özdil'in, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurduğu ve başvurunun eşi Hülya Özdil tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Yapılan incelemeler ve encümen kararının ardından Özdil ailesinin evinin kaçak olan bölümlerinin bugün yıkması bekleniyordu.