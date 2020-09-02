Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı

Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Salma Hayek, 54. yaşına özel paylaştığı mayolu fotoğrafla büyük beğeni topladı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hayek, sosyal medya hesabı Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu, doğum gününe özel siyah mayolu pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına, "Bilin bakalım kim 54 oluyor? Bu arada bu bir TBT değil. Tatil boyunca bir fotoğrafçıya dönüşen Marjo'ya teşekkürler" notunu düştü.

İşte Salma Hayek'in pozları...