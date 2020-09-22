Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur, dün akşam 96. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanlı anların yaşandığı Çukur'da bir de veda yaşandı.

DİZİDEN AYRILDI

Mahsun, yanına küçük kardeşlerini de alarak mahalleden ayrıldı. Mahsun'u yeni yolculuğunda annesi de yalnız bırakmadı. Böylece Çukur'un Mahsun'u canlandıran Berkay Ateş de 96. bölümde diziye veda etti.

"YİNE BEKLERİZ MAHSUN"

Çukur dizinin resmi sosyal medya hesaplarından "Sen Kuzular'a sahip çıktın ve kendi evinizi, kendi Çukur'unuzu kurmak için bir yola çıktın. Kapımız sana hep açık Mahsun. Yine bekleriz" paylaşımı yapıldı.

Berkay Ateş de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla "Yine gelirim. Seve seve, her zaman! Sizinle olmak en güzeliydi" yanıtını verdi.